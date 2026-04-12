Alle 15:00 si è disputata la partita tra Brusaporto e Milan Futuro, valida per la 31ª giornata della Serie D 202526. La sfida si è conclusa con un risultato di 4-0 a favore del Milan Futuro. Durante l’incontro, Ossola si è distinto per aver fornito due assist, mentre Chaka Traorè si è mostrato pronto a fare un passo avanti nel suo percorso.

Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Brusaporto e Milan Futuro, gara valida per la 31^ giornata della Serie D 202526. I rossoneri di Massimo Oddo hanno vinto 0-4. In rete per i rossoneri Minotti, Sardo, Magrassi e Chaka Traorè. Ecco le pagelle del Milan Futuro con i nostri promossi e bocciati. Nel prepartita ha dichiarato che conta molto più la crescita dei ragazzi rispetto al risultato, ma oggi si sono viste entrambe le cose. 0-4 pressoché perfetto in cui non si è rischiato nulla. Mezzo punto in più per la gestione dei cambi con l'esordio di Longoni con l'Under 23 rossonera. PROSSIMA SCHEDA Un solo tiro arrivato dalle sue parti e si fa trovare pronto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Brusaporto-Milan Futuro 0-4: Ossola sugli scudi con due assist. Chaka Traorè pronto al salto

Pagelle Chievo-Milan Futuro 1-3: migliori in campo Ossola e Chaka Traorè. Che motore Cappelletti!In serata è andata in scena la partita tra Chievo e Milan Futuro, gara valida per la 20^ giornata della Serie D 2025/26.

Pagelle Milan Futuro-Folgore Caratese 1-1: Chaka Traorè fuori categoria. Ossola spreca troppoNel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Folgore Caratese, gara valida per la 26^ giornata della Serie D 2025/26.