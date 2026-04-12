Pagelle – Anguissa è un tappo È l’uomo in meno con Politano

Nel match tra Parma e Napoli terminato 1-1, le pagelle sottolineano alcune criticità nel reparto centrale dei partenopei, con Anguissa descritto come un elemento che limita le soluzioni offensive. La partita si è disputata in un contesto di clima freddo e nebbioso, caratteristico di Parma. Politano ha condiviso il campo con Anguissa, evidenziando alcune difficoltà nel loro ruolo. Fabrizio d’Esposito ha analizzato le prestazioni, evidenziando le caratteristiche di alcuni giocatori chiave.

Le pagelle di Parma-Napoli 1-1, a cura di Fabrizio d’Esposito MILINKOVIC-SAVIC. Per noi di Partenope, la lontana, nebbiosa e padanissima Parma è ormai terra dove i sogni si realizzano o muoiono. Accade quindi che pronti, via e Zio Vanja viene fulminato da un tiro angolatissimo del redivivo Strefezza. Indi, nulla più. Né rilanci, ché il Napule si accomoda per novantaquattro minuti nella trequarti autoctona, né parate. Solo un’uscita temeraria ed efficace su Delprato al 41’. Detto questo, si annota in modo sommesso che forse il bistrattato Meret avrebbe coperto meglio la porta al cospetto di Strefezza – 5 JUAN JESUS. Giovannino Gesù è da un po’ di settimane che dà la sensazione di essere regredito a uno stato pre-contiano.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pagelle – Anguissa è un tappo. È l’uomo in meno, con Politano In auto di notte con la pistola: era un giocattolo senza tappo rosso. Denunciato un uomoEra in giro di notte con una pistola che, fortunatamente, si rivela essere una replica giocattolo.