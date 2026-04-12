Pagamento per cena con Italiano | rispetto per Bologna e la sua tradizione gastronomica

Unai Emery si prepara ad affrontare una sfida europea contro il Bologna, squadra italiana con una lunga storia nel calcio internazionale. La partita si svolgerà in un contesto di competizione continentale, con Emery che guida la sua squadra in un momento di attenzione sulla scena europea. La sfida rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre di ottenere punti in questa fase della competizione.

"> Unai Emery e il Riscatto Europeo: La Sfida contro il Bologna. Il 27 novembre 2024, il tecnico dell’Aston Villa, Unai Emery, è stato protagonista durante l’incontro di UEFA Champions League tra Aston Villa e Juventus a Birmingham, Inghilterra. Come affermato da EPA-EFEADAM VAUGHAN, Emery ha dimostrato ancora una volta la sua passione per il calcio europeo. In vista della sfida di Europa League contro il Bologna, Emery ha rivelato di essere pronto a “offrire” una cena al suo omologo, Vincenzo Italiano, dopo il match. L’allenatore spagnolo ha enfatizzato l’importanza di mostrare “rispetto” verso gli avversari, sottolineando che il Bologna non sarà un avversario facile da affrontare nella competizione europea.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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