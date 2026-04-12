Paduli truffa del finto nipote | arrestato 19enne con 50mila euro nascosti negli slip

A Paduli, un 19enne è stato arrestato con 50.000 euro nascosti negli slip. L'uomo è stato fermato dopo aver tentato di truffare un anziano di 98 anni fingendosi un nipote. La polizia ha sequestrato il denaro e portato a termine l'arresto, che segue l'intervento di prevenzione di un tentativo di truffa ai danni del pensionato.

Tentata truffa a un anziano di 98 anni a Paduli: arrestato un 19enne con 50mila euro nascosti negli slip. Decisivo l’intervento dei Carabinieri. PADULI (BN) – Ancora una tentata truffa ai danni di un anziano, ma questa volta il raggiro fallisce grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri. Nella tarda serata di ieri, i militari della Compagnia di Benevento hanno arrestato un 19enne di origine egiziana, domiciliato nel napoletano, con l’accusa di truffa aggravata. La telefonata: “Sono tuo nipote, ho bisogno urgente di soldi”. La vittima, un uomo di 98 anni residente a Paduli, è stata contattata telefonicamente da un giovane che, fingendosi il nipote, raccontava una storia confusa legata a presunti problemi economici urgenti.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Paduli, truffa del finto nipote: arrestato 19enne con 50mila euro nascosti negli slip Finto maresciallo truffa un anziano: arrestato 33enne con 4mila euro e oro nascosti negli slipNel pomeriggio odierno personale della Squadra Mobile della Questura di Benevento ha tratto in arresto un pregiudicato 33enne, di origini napoletane,... Leggi anche: Truffa a un 98enne, nasconde 50mila euro... negli slip: arrestato 19enne a Benevento