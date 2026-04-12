Padova l’Arcella si risveglia | cittadini e volontari contro il degrado

A Padova, nel quartiere Santissima Trinità, si terrà domani, domenica 12 aprile 2026, un intervento di pulizia e manutenzione promosso da cittadini e volontari. L’iniziativa mira a contrastare il degrado e migliorare le condizioni del quartiere, coinvolgendo attivamente la comunità locale. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza e prevede la partecipazione di diverse persone che si sono messe insieme per prendersi cura del proprio spazio urbano.

Domani, domenica 12 aprile 2026, il quartiere Santissima Trinità a Padova sarà protagonista di un intervento diretto di cura del territorio. Alle ore 9:45, il punto di ritrovo sarà fissato in via Michelangelo Buonarroti 121, dove un gruppo eterogeneo composto da residenti, negozianti e volontari si riunirà per sostenere l’iniziativa promossa da Retake Padova. L’azione vedrà anche la partecipazione attiva degli ospiti del Centro Diurno La Bussola, uniti nel tentativo di restituire decoro agli spazi comuni dell’Arcella. Rigenerazione urbana tra piccoli interventi e senso di appartenenza. L’operazione programmata per la mattinata di domani non si limita a una semplice pulizia superficiale, ma punta a una trasformazione concreta della vivibilità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padova, l’Arcella si risveglia: cittadini e volontari contro il degrado Arcella, cittadini e volontari in azione per prendersi cura del quartiereUna mattinata per rimettere mano al quartiere, migliorarlo con piccoli gesti concreti e viverlo in modo più attivo e partecipato. Padova: 1,5 milioni per il nuovo centro ecologico all’ArcellaUn investimento da 1,5 milioni per la transizione ecologica Il nuovo centro di raccolta rifiuti all’Arcella, quartiere di Padova dove vivono circa 40.