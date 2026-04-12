Nella vecchia fabbrica Gkn di Campi Bisenzio, chiusa da quasi cinque anni e ancora presidiata dagli operai licenziati, si svolgono eventi insoliti. Paco Ignacio Taibo II ha visitato il sito e ha espresso il suo pensiero riguardo all'importanza di credere nei libri come strumento per contrastare il nuovo fascismo. In questa cornice, si parla di scrivere, leggere e lottare senza chiedere permesso, in un contesto di resistenza e impegno culturale.

Scrivere, leggere, lottare. Senza chiedere permesso. Nella vecchia fabbrica Gkn di Campi Bisenzio, chiusa da quasi cinque anni, ma presidiata giorno e notte dagli operai licenziati, succedono cose singolari. Per esempio la quarta edizione del Festival di letteratura working class e un corteo che nel pomeriggio di un sabato di aprile unisce operai e scrittori, lavoratori e poeti, attivisti e curiosi, tutti uniti da una rivendicazione rivolta agli enti locali, Regione Toscana in testa: acquisire la fabbrica e permettere così che prenda vita il piano di riconversione pronto da mesi; dai semiassi dell’economia fossile, si passerebbe alle cargo bike e ai pannelli fotovoltaici dell’economia ecologica, creando oltre cento posti di lavoro.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Paco Ignacio Taibo II. Hasta la cultura siempre: "Dobbiamo credere nei libri per sconfiggere il nuovo fascismo"

Papa Leone XIV e l’Intelligenza artificiale ai più giovani: “Non dobbiamo lasciare che i bambini finiscano con il credere di poter trovare nei chatbot della AI i loro migliori amici o l’oracolo di ogni sapere”Papa Leone XIV esorta genitori e docenti a proteggere i bambini dall'abuso dei chatbot per preservare creatività e relazioni umane L'articolo .

Mondini carica la Francesco Francia: "Dobbiamo credere al primo posto"Quando coach Andrea Mondini indica la Luna, non c’è nessuno stolto a guardare il dito.