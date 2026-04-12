Paceco scontro in Consiglio | Ricciardi sotto accusa per insulti

Durante una riunione del Consiglio comunale a Paceco, avvenuta lo scorso 9 aprile, il consigliere Salvatore Ricciardi è stato oggetto di contestazioni da parte della maggioranza, che ha accusato Ricciardi di aver pronunciato insulti considerati offensivi nei confronti del sindaco e dei suoi familiari. La discussione si è infiammata, portando a tensioni tra le parti coinvolte e attirando l’attenzione sulla dinamica interna all’assemblea.

Lo scorso 9 aprile, durante una seduta consiliare a Paceco, il consigliere Salvatore Ricciardi è finito al centro di una durissima contestazione da parte della maggioranza per aver pronunciato espressioni ritenute offensive verso il sindaco Aldo Grammatico e i suoi familiari. L’accusa mossa dai componenti della giunta e dei consiglieri di supporto riguarda la violazione del decoro istituzionale e l’uso di un linguaggio che avrebbe superato i limiti del rispetto professionale e umano. Le dinamiche dell’aula e le accuse mosse alla minoranza. La tensione accumulata durante il dibattivo ha spinto un gruppo numeroso di esponenti della maggioranza a prendere pubblicamente posizione contro il comportamento di Ricciardi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Paceco, scontro in Consiglio: Ricciardi sotto accusa per insulti Da 'bestia' a 'faccia di corno', piovono insulti in Consiglio comunale. Caposiena: "Ho informato il Prefetto"A San Severo parole pesanti indirizzate alla presidente della massima assise da parte di chi l'ha preceduta su quello stesso scranno, Alessandra... Scandalo a Sanremo: insulti razzisti in chat, il rappresentante sottoUn insulto razzista rivolto a una studentessa all’interno di una chat della rappresentanza studentesca ha scosso l’ambiente scolastico di un istituto...