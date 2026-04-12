L'esito delle elezioni parlamentari in Ungheria sembra favorire il partito di Tisza, che si avvicina a ottenere la maggioranza dei due terzi. Al momento dello scrutinio, la lista di Magyar ha conquistato un numero consistente di seggi, posizionandosi davanti alla coalizione di Orban. I risultati ufficiali indicano una tendenza verso la vittoria della coalizione di Tisza, con i dati che continuano a essere aggiornati.

Tisza si avvia ad ottenere la maggioranza dei due terzi in Parlamento. Quando è stato scrutinato il 37% dei voti, secondo le proiezioni il partito di opposizione di Peter Magyar otterrebbe 132 seggi, uno in meno dei 133 necessari per controllare i 23 del Parlamento, mentre Fidesz, il partito del premier Vitkor Orban, si fermerebbe a 59. Il leader dell'opposizione ungherese Peter Magyar, che si è detto "cautamente ottimista" sulla possibilità di vincere le elezioni contro Viktor Orban, ha evocato brogli elettorali ai seggi. "Stiamo parlando di frodi elettorale a vari livelli, alcuni delle quali gravi - ha detto in una conferenza stampa - Stiamo adottando le misure necessarie, presenteremo denunce e, come avevamo previsto, sporgeremo accuse.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Ottimista sul risultato". Ungheria, Magyar in vantaggio su Orban

"Ottimista sul risultato". Elezioni in Ungheria, Magyar in vantaggioCon il 14,7% dei voti scrutinati in Ungheria cresce il vantaggio del partito di opposizione Tisza, a cui i nuovi dati parziali assegnano 125 seggi su...

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