Durante lo scrutinio delle elezioni in Ungheria, con il 14,7% dei voti conteggiati, il partito di opposizione Tisza si trova in vantaggio rispetto al partito del presidente del consiglio in carica. I dati parziali indicano che Tisza ha ottenuto 125 seggi su 199 nel Parlamento, mentre Fidesz ne ha ricevuti 65. La competizione politica si presenta ancora aperta, con i risultati in continua evoluzione.

Con il 14,7% dei voti scrutinati in Ungheria cresce il vantaggio del partito di opposizione Tisza, a cui i nuovi dati parziali assegnano 125 seggi su 199 in Parlamento contro i 65 attribuiti a Fidesz del premier Viktor Orban. Lo riferiscono i media ungheresi. L'estrema destra di Mi Hazanak otterrebbe 8 seggi. Va sottolineato che il vantaggio di Tisza appare molto più netto nei seggi uninominali che nei voti di lista. Il "numero magico" è 133 seggi, la "super maggioranza" dei due terzi che consentirebbe a Peter Magyar, se eletto primo ministro, di cambiare la Costituzione. Il leader dell'opposizione ungherese Peter Magyar, che si è detto "cautamente ottimista" sulla possibilità di vincere le elezioni contro Viktor Orban, ha evocato brogli elettorali ai seggi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Ottimista sul risultato". Elezioni in Ungheria, Magyar in vantaggio

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