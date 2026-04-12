Ospita un amico e finisce nel peggio | lui gli occupa la casa ALER

Un uomo di 56 anni, che aveva in affitto un alloggio assegnatogli dall’A.L.E.R., si è trovato impossibilitato a rientrare nella propria casa situata in un edificio vicino al centro di Cremona. La situazione si è complicata quando ha ospitato un amico, che successivamente ha occupato l’alloggio, impedendogli di rientrare. La vicenda si è sviluppata nel contesto di un edificio di proprietà dell’A.L.E.R.

Un uomo di 56 anni, titolare di un alloggio assegnatogli dall’A.L.E.R., è stato impossibilitato a rientrare nella propria dimora situata in un edificio non lontano dal centro di Cremona. La situazione si è sbloccata solo grazie al supporto della Polizia, intervenuta dopo che un conoscente di 42 anni, già noto alle autorità per precedenti legati ai reati contro il patrimonio e la persona, aveva occupato l’abitazione impedendo l’accesso al legittimo proprietario. La gestione del conflitto nel cuore della città. Il disguido ha richiesto un intervento diretto della Volante, giunta presso l’immobile dove la porta d’ingresso risultava chiusa con chiavi sbarrate dall’interno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospita un amico e finisce nel peggio: lui gli occupa la casa ALER Leggi anche: Lei lo rifiuta e lui la stalkerizza, picchia l'amico e gli dà fuoco a casa e auto: arrestato 51enne Il proprietario di casa è in ospedale, lui gliela occupa (senza permesso)Secondo le prime ricostruzioni il soggetto avrebbe approfittato della temporanea assenza del proprietario di casa, ricoverato da giorni in ospedale,...