Ospedaletti trionfo al Ciccio Ozenda | Gallo para il rigore e vola a 36

Durante la partita tra Ospedaletti e Quiliano&Valleggia, l’Ospedaletti ha vinto 2-1 sul campo del Ciccio Ozenda. Un rigore per gli avversari è stato parato dal portiere della squadra ospite, che ha anche raggiunto le 36 presenze in campionato. La sfida si è conclusa con la squadra ospite in vantaggio, prima di rispondere con due reti che hanno deciso l’incontro.

L’Ospedaletti ha dimostrato una notevole forza mentale sul campo del Ciccio Ozenda, superando il Quiliano&Valleggia con un punteggio di 2-1. La vittoria permette alla formazione locale di consolidare la propria posizione in classifica, raggiungendo la soglia dei 36 punti grazie a una prestazione che ha protagonisti momenti di grande tensione e risposte decisive dei propri interpreti. L’equilibrio tattico e i duelli tra le aree di rigore. La sfida si è aperta con un ritmo serrato, dove le squadre hanno cercato subito di imporsi nel territorio avversario. Già al settimo minuto, Russo ha messo in moto l’attacco degli orange su uno sviluppo da calcio d’angolo, costringendo Ghizzardi a un intervento difensivo dopo un tiro da fuori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospedaletti, trionfo al Ciccio Ozenda: Gallo para il rigore e vola a 36 Leggi anche: Del Sorbo, gemelli contro. E para il rigore al fratello Modena trionfa a Castellammare: Chichizola para il rigore decisivoIl Modena ha scritto una pagina di storia, espugnando il fortino del Menti di Castellammare di Stabia.