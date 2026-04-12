Orrore a Forlì | l’autista della Croce Rossa ammette il crimine

A Forlì, un’indagine per omicidio ha portato alla luce registrazioni effettuate dagli inquirenti domenica 12 aprile 2026 alle 11:31. Le registrazioni riguardano Luca Spada, autista della Croce Rossa, che ha ammesso il suo coinvolgimento in un episodio nel quale alcuni anziani sono deceduti durante un trasporto in ambulanza. L’indagine si concentra sui dettagli di quanto accaduto e sulle circostanze del tragico episodio.

Un’indagine per omicidio a Forlì ha portato alla luce le inquietanti registrazioni effettuate dagli inquirenti alle ore 11:31 di domenica 12 aprile 2026, riguardanti Luca Spada, l’autista della Croce Rossa accusato di aver causato la morte di alcuni anziani durante un trasporto in ambulanza. Nelle intercettazioni emerge una dichiarazione che scuote profondamente l’opinione pubblica: il conducente avrebbe riferito che i pazienti stavano provando troppa sofferenza e ha ammesso con freddezza di aver provato piacere nell’accaduto, aggiungendo che intenzionerebbe di ripetere l’azione. L’impatto del controllo etico sui servizi di emergenza territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Orrore a Forlì: l’autista della Croce Rossa ammette il crimine Anziani morti in ambulanza, arrestato l'autista della Croce rossaE' stato arrestato luca spada, il 27enne ex autista di ambulanza della Croce rossa sospettato dalla procura di Forlì di aver provocato la morte di... Forlì, operatore della Croce Rossa accusato di omicidio plurimoA Forlì un operatore della Croce Rossa di 27 anni risulta indagato dalla Procura di Forlì con l’ipotesi di accusa di omicidio plurimo.