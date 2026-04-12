Nella settimana dal 13 al 19 aprile 2026, l'oroscopo di Paolo Fox si concentra sui movimenti planetari nell'ambito dell'Ariete. L'astrologo italiano ha comunicato che più pianeti si trovano in questa posizione nel cielo. Questa configurazione influisce sui segni zodiacali, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui singoli aspetti o previsioni quotidiane. La classifica dei segni viene aggiornata in base a queste transizioni planetarie.

Cosa ha in serbo l' oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 13 al 19 aprile 2026? L'astrologo italiano ha rivelato, alle pagine di DiPiù che diversi pianeti transita nella casa dell'Ariete. Parliamo soprattutto di Sole, Mercurio e Marte. Tra i segni zodiacali favoriti della settimana troviamo appunto l'Ariete. Approfondiamo. Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 13 al 19 aprile 2026: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: I sentimenti che provi in questo periodo sono profondi e pieni di contraddizioni. Da una parte, avverti l'urgenza di compiere passi avanti concreti nella relazione; dall'altra, qualcosa ti blocca, quasi fosse un freno interiore.🔗 Leggi su Ultimora.news

© Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 13 al 19 aprile 2026 e la classifica

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Oroscopo settimanale: dal 13 al 19 Aprile 2026