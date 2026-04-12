In questa domenica di aprile, il cielo in Italia mostra una fase di transizione, con Marte che si trova nel suo domicilio in Ariete da tre giorni. La presenza di Marte in questa posizione porta con sé un’energia crescente, mentre si avvicina una congiunzione con Nettuno prevista per domani. L’atmosfera generale è caratterizzata da questo movimento planetario che influisce sulle dinamiche della giornata.

In questa domenica di aprile, l'Italia si risveglia sotto un cielo di transizione. Marte, da soli tre giorni nel suo domicilio in Ariete, accumula energia per la congiunzione con Nettuno di domani. È una giornata di carica silenziosa: ideale per chiudere la settimana con ordine e prepararsi all'onda creativa che arriverà da lunedì. Firma editoriale: Artemide Metodologia Human-Verified Aggiornato il 12 aprile 2026 In breve (Analisi v4.2): Indice di Fluidità Artemide: 64% — Energia sostenuta ma in attesa, senza aspetti planetari esatti. Transito Master: Marte in Ariete (3° giorno) prepara la congiunzione con Nettuno del 13 aprile. Luna: Calante in Acquario — Fase di rilascio e visione d'insieme.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo di Oggi 12 Aprile 2026: Marte in Ariete Prepara l'Onda Creativa

Oroscopo di domani domenica 12 aprile 2026: Marte in Ariete accende l'iniziativa – classifica e previsioniDomenica di fuoco controllato: Marte in Ariete spinge all'azione, ma la Luna in Acquario chiede visione strategica prima del lancio.

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