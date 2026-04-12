Questa settimana si preannuncia ricca di sorprese e imprevisti, con movimenti dei pianeti che influenzano vari aspetti delle vite quotidiane. Alcuni eventi potrebbero portare momenti di fortuna, mentre altri causare difficoltà o situazioni inaspettate. Le influenze astrali si manifestano in modo variabile, portando sia opportunità che sfide. La settimana si presenta come un periodo di cambiamenti e di attenzione alle proprie decisioni, senza previsioni di eventi specifici o dettagli particolari.

Oh bella gente, eccoci qua: una settimana che promette scintille. e non sempre romantiche. I pianeti stanno facendo un po’ come gli pare — tipo te quando dici “da lunedì mi metto a dieta” — quindi preparatevi a colpi bassi, colpi di fortuna e qualche figura barbina ben assestata. Prendila con filosofia. o con un bicchiere di vino, che funziona uguale. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Sei carico come una molla. peccato che non sai dove saltare. Parti in quarta e arrivi in retro. Occhio a non litigare pure col citofono.? Consiglio: conta fino a 10. o fino a venerdì. Toro. (20 aprile – 20 maggio). Testardo come sempre, ma stavolta pure con ragione (evento raro, segnatevelo).🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oroscopo della settimana (13–19 aprile)

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Oroscopo della prossima settimana 13-19 aprile 2026: lavoro, soldi e classifica dei segni più favoritiLa settimana lavorativa dal 13 al 19 aprile 2026 segna un passaggio decisivo: non è più il momento di valutare, ma di eseguire, chiudere e convertire.

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