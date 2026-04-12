A Ornaro Alto, due persone si sono introdotte in un’abitazione fingendosi carabinieri e hanno sottratto denaro e oggetti di valore. Gli individui hanno approfittato della fiducia della vittima per portare a termine il furto con l’inganno. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di identificare i responsabili. Non ci sono ancora dettagli sulle modalità con cui è stato portato a termine il colpo.

Due individui si sono infiltrati in un’abitazione di Ornaro Alto spacciandosi per appartenenti all’Arma dei Carabinieri, riuscendo a sottrarre denaro e beni preziosi dopo aver manipolato la fiducia della vittima. Il colpo è avvenuto quando i malviventi si sono presentati alla porta qualificandosi come militari, ottenendo così il permesso di entrare nell’edificio prima di fuggire con il bottino. La vulnerabilità del rapporto di fiducia nelle zone rurali. L’episodio che ha colpito il comune di Ornaro Alto mette in luce una dinamica criminale che sfrutta la naturale predisposizione al rispetto delle istituzioni tipica delle comunità locali. I due truffatori non hanno utilizzato la forza bruta, ma hanno puntato sulla legittimità percepita dell’uniforme, presentandosi come forze dell’ordine per superare le difese della persona coinvolta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ornaro Alto, furto con inganno: sfilano i beni fingendosi carabinieri

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