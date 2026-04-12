Wout van Aert si è aggiudicato la Parigi-Roubaix 2026, battendo in volata il favorito Tadej Pogacar nel velodromo finale. La corsa si è conclusa con Van Aert che ha conquistato il suo secondo grande risultato in una Classica Monumento, dopo aver già vinto la Milano-Sanremo nel 2020. Tra gli altri protagonisti, Filippo Ganna si è classificato fuori dai primi venti. La gara ha visto anche altre azioni emozionanti lungo il percorso.

Wout van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix 2026 e ha conquistato la seconda Classica Monumento della propria carriera dopo il sigillo firmato alla Milano-Sanremo nel 2020. Il belga si è reso protagonista di una prestazione strabiliante: ha preso la Foresta di Arenberg al comando, ha brillato nel gruppetto di testa, poi è rimasto solo con Tadej Pogacar e lo ha battuto in volata al Velodromo. Affermazione di forza da parte dell’alfiere del Team Visma Lease a Bike, che ha stroncato i sogni di gloria dello sloveno, il quale inseguiva la sua prima affermazione in carriera all’Inferno del Nord e sperava di tenere viva la possibilità di vincere tutte le Monumento nella stessa stagione (impresa mai riuscita nella storia del ciclismo).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo Parigi-Roubaix 2026: Van Aert beffa Pogacar nel velodromo, Ganna fuori dai 20

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LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: VAN AERT BATTE POGACAR! Epica volata del belga nel velodromo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:25 Volata a due da manuale del fiammingo, che scoppia in lacrime avvolto dai fotografi.