Orban vota ' sono qui per vincere la scelta del popolo va rispettata'

Dopo aver esercitato il suo diritto di voto a Budapest, il primo ministro ungherese ha affermato di essere determinato a vincere e ha dichiarato che la scelta del popolo deve essere rispettata. Ha anche risposto a chi gli chiedeva se questa fosse la sua ultima elezione, dicendo di essere giovane e di non considerarla tale. Le sue parole sono state rivolte ai giornalisti presenti subito dopo aver votato.

"Sarà la mia ultima elezione? Sono giovane, non è la mia ultima elezione. Sono qui per vincere". Lo ha detto il premier ungherese, Viktor Orban, parlando alla stampa subito dopo aver votato a Budapest. "La decisione del popolo deve essere rispettata", ha sottolineato rispondendo alle domande dei giornalisti. Interpellato sull'ipotesi di congratularsi con il rivale Peter Magyar in caso di sconfitta, ha replicato: "Congratularmi? Lo faccio sempre, ci sono regole civili".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Orban vota, 'sono qui per vincere, la scelta del popolo va rispettata' Leggi anche: Elezioni Ungheria, Orbán vota: “Sono qui per vincere” Leggi anche: Ausilio: “Mai vicini a Fabregas, Chivu sempre prima scelta: qui si pensa a vincere tutto”