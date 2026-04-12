Orbán nella piazza di Budapest illiberale fino all’ultimo comizio

Il premier ungherese Viktor Orbán ha concluso la campagna elettorale in una piazza di Budapest, dove si sono radunate diverse migliaia di persone. La manifestazione ha rappresentato l’ultimo appuntamento prima delle elezioni, con Orbán che ha parlato davanti ai sostenitori presenti. La scelta del luogo, centrale e simbolico, ha attirato l’attenzione dei media locali. La campagna si è concentrata sui temi di sovranità e politica nazionale.

Perda il peggiore Il primo ministro ungherese arringa la folla di sostenitori: «Prenderemo la capitale», «non diventeremo una colonia ucraina» Perda il peggiore Il primo ministro ungherese arringa la folla di sostenitori: «Prenderemo la capitale», «non diventeremo una colonia ucraina» Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Orbán nella piazza di Budapest, illiberale fino all’ultimo comizio JD Vance al comizio per Orban a Budapest telefona a Trump, ma risponde la segreteria telefonica – Video“Lasciate che chiami una persona speciale prima di cominciare il mio intervento”. Ungheria, in piazza i sostenitori del premier Orban a BudapestIl primo ministro ungherese Viktor Orbán e il suo principale avversario politico, Péter Magyar, hanno entrambi chiamato domenica i propri sostenitori...