In Ungheria si sta svolgendo un'elezione che potrebbe segnare la fine di un capitolo storico. Un candidato, descritto come il

Quella che si sta svolgendo oggi in Ungheria è un’elezione che segna, qualsiasi sia il suo risultato, la fine di un capitolo nella storia del Paese. Anche in caso di riconferma di Viktor Orbán, data per improbabile da sondaggi e scommettitori, l’orbanismo come l’abbiamo conosciuto sin qui sembra arrivato al capolinea. Ad imprimere la spallata fatale a quello che un tempo era considerato il campione democratico ungherese, al potere ininterrottamente da 16 anni, potrebbe essere, ironia della sorte, proprio uno dei figliocci del partito al governo, Fidesz, Péter Magyar. La resa dei conti per il futuro dell’Ungheria si è consumata nel corso di...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ora o mai più": ecco chi è il demolitore che ha lanciato la sfida ad Orbán

Misterioso re dei software finanziari scavalca il patron della Nutella: ecco chi è l’uomo più ricco d’Italia che nessuno ha mai vistoProfilo basso, pochissime interviste e fotografie centellinate e nessuna uscita pubblica finita sui rotocalchi.

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