Il centrodestra ha annunciato ufficialmente Marica Slavazza come candidata sindaca alle prossime elezioni amministrative. L'ex assessora della prima giunta Cucchi è stata scelta dalla coalizione e si prepara a rappresentare la continuità di 26 anni di governo locale. Slavazza ha dichiarato di voler avviare una nuova fase per la città, prendendo il testimone dal passato amministrativo.

Il centrodestra riparte da Marica Slavazza per le elezioni amministrative: l’ex assessora della prima giunta Cucchi è la candidata sindaca della coalizione, pronta a raccogliere il testimone di 26 anni di governo e a guidare quella che lei stessa definisce una nuova fase per la città. L’investitura è arrivata venerdì, in una serata che ha riunito consiglieri, assessori, sindaci del territorio, vertici locali, regionali e nazionali dei partiti di centrodestra, parlamentari ed europarlamentari. Una presenza compatta che ha voluto lanciare un messaggio chiaro: la coalizione è unita. Nelle ultime settimane non erano mancate voci di possibili divisioni interne, legate anche ai tempi lunghi nella scelta del candidato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ora è ufficiale: centrodestra con Slavazza

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