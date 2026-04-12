Operazione Scolmatore La maxi esercitazione | Iniziativa fondamentale

Nella giornata di oggi si è svolta l’operazione Scolmatore, una maxi esercitazione che ha coinvolto diverse forze e tecnici. L’intervento ha riguardato uno dei punti più sensibili della rete di sicurezza idraulica della provincia, con l’obiettivo di testare le capacità di intervento in caso di emergenza. L’attività ha coinvolto numerosi operatori e mezzi specializzati, simulando scenari critici per verificare la prontezza delle procedure di intervento.

Un’operazione corale, di grande portata che ha interessato uno dei punti cruciali della sicurezza idraulica della provincia e non solo. Ieri, per tutto il giorno, è andata in scena l’importante esercitazione di protezione civile per mettere a punto e potenziare l’efficacia del servizio di piena le Chiuse dello Scolmatore dell’Arno a Pontedera. La giornata è stata organizzata dalla Direzione difesa del suolo e protezione civile della Regione e ha coinvolto circa 200 persone tra dipendenti regionali dei Geni Civili e della protezione civile e volontari di protezione civile in convenzione per le attività relative alla gestione del servizio di piena (monitoraggio arginature, primi apprestamenti di pronto intervento idraulico).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Operazione Scolmatore. La maxi esercitazione: "Iniziativa fondamentale" Esercitazione di protezione civile alle Chiuse dello Scolmatore dell’Arno a PontederaPONTEDERA – Importante esercitazione di protezione civile per mettere a punto e potenziare l’efficacia del servizio di piena alle Chiuse dello... Cedimento FI-Pi-Li, Giani: "Fondamentale il ponte sullo Scolmatore". Uip: "Riattivare la navigabilità dei Navicelli"Il governatore spiega le cause che hanno portato al collasso del ponte nella Darsena Toscana a Livorno.