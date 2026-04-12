Il giudice per le indagini preliminari ha deciso di rinviare al 17 giugno la valutazione sulla richiesta di archiviazione delle indagini relative all’omicidio di Pietro Sanua, fermando temporaneamente l’iter avviato dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano dopo circa trent’anni di inchieste. La decisione interrompe la procedura avviata per chiudere il caso, lasciando in sospeso le indagini in corso.

La decisione del giudice per le indagini preliminari Patrizia Nobile sul destino delle inchieste relative all’omicidio di Pietro Sanua è stata posticipata al 17 giugno, bloccando momentaneamente la richiesta di archiviazione avanzata dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano. Il caso, che vede coinvolti i familiari della vittima nella lotta per ottenere giustizia, si concentra sulla possibilità di nuovi approfondimenti investigativi dopo trent’anni dal delitto avvenuto nell’hinterland milanese. L’agguio in via Lorenteggio e l’ascesa di un leader del commercio. Il 4 febbraio 1995, alle prime luci dell’alba, la vita di un uomo che aveva costruito il proprio percorso attraverso il lavoro nel settore degli ambulanti venne spezzata in un’esecuzione rapida e brutale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omicidio Sanua: il giudice blocca l’archiviazione dopo 30 anni

Leggi anche: Sanua, indagini al palo. Chiesta l’archiviazione: "Ma non ci arrendiamo"

Leggi anche: Omicidio Sanua, il figlio: fiducia nella giustizia