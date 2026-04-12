Omicidio nel Varesotto arrestato un uomo di 50 anni

Nella tarda serata di ieri è stato arrestato un uomo di 50 anni in relazione all'omicidio avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Induno Olona. La vittima, identificata come Enzo Ambrosino, è stata uccisa durante una colluttazione in strada, che si è conclusa con il decesso dell'uomo. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto del sospetto nelle ore successive.

È stato arrestato nella tarda serata di ieri l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio di Enzo Ambrosino, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Induno Olona al culmine di una violenta rissa in strada. E' un italiano di 50 anni, residente a Varese. Coinvolti nello scontro cinque persone, appartenenti a due diversi nuclei familiari. All'origine della rissa ci sarebbe una disputa economica legata a un debito di poche centinaia di euro. L'attività investigativa, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo provinciale insieme ai militari della Compagnia di Varese e coordinata dalla Procura, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 50enne.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Omicidio nel Varesotto, arrestato un uomo di 50 anni Leggi anche: Torre del Greco, 50 euro “per chiudere un occhio”. 50 anche gli anni dell’uomo arrestato dai Carabinieri per istigazione alla corruzione Codice Rosso, intervento dei Carabinieri: arrestato un uomo di 50 anniUn intervento rapido ed efficace, a tutela delle vittime e nel solco delle procedure previste dal Codice Rosso, ha consentito ai Carabinieri della... Elia Del Grande, arrestato il killer della strage dei fornai: era in fuga da due...