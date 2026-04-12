Omicidio nel Varesotto | arrestato un 50enne dopo una rissa tra famiglie

Un uomo di 50 anni è stato arrestato nel Varesotto in seguito a una rissa tra due famiglie, durante la quale si è verificato un omicidio. La lite, che si pensa sia scaturita da un debito di poche centinaia di euro, è sfociata in violenza e ha portato alla morte di una persona. La vicenda è stata riportata da fonti ufficiali e sta ora sotto indagine da parte delle forze dell'ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragica lite, forse per un debito minimo. Un debito di poche centinaia di euro, secondo le notizie riportate dall’Ansa, sarebbe all’origine della violenta rissa che ha portato alla morte di E.A., avvenuta nella notte tra venerdì e sabato a Induno Olona, in provincia di Varese. Lo scontro ha coinvolto cinque persone appartenenti a due distinti nuclei familiari, degenerando rapidamente in un episodio di estrema violenza. Fermato il presunto responsabile. Nella tarda serata di ieri, 11 aprile, i carabinieri hanno fermato un uomo italiano di 50 anni, residente a Varese, ritenuto il principale responsabile dell’omicidio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Omicidio nel Varesotto: arrestato un 50enne dopo una rissa tra famiglie Leggi anche: Orrore nel Varesotto, rissa sfocia in omicidio: morto un 30enne, feriti padre e figlio Omicidio nel Varesotto, arrestato un uomo di 50 anniÈ stato arrestato nella tarda serata di ieri l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio di Enzo Ambrosino, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato...