Omicidio nel Salento 50enne ucciso a colpi d' arma da fuoco davanti a un circolo privato

Nella serata di ieri, un uomo di 50 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco a Copertino, in provincia di Lecce. L’omicidio si è verificato in via Nino Bixio, davanti a un circolo privato frequentato da circa trenta persone. La vittima aveva precedenti per reati contro il patrimonio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

L’agguato in cui ieri sera è stato ucciso a Copertino Stefano Tomè, 50 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio, del posto, è avvenuto in via Nino Bixio, in corrispondenza di un circolo privato a quell'ora frequentato da una trentina di persone. I carabinieri hanno acquisito le immagini del sistema di video sorveglianza del locale che però avrebbe ripreso solo parzialmente quanto accaduto. Dagli interrogatori dei titolari del club e delle persone presenti è emerso che Tomèo dopo essere sceso da una Mercedes ML condotta da un suo conoscente, è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco seguito da altri colpi che hanno raggiunto il parabrezza.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Omicidio nel Salento, 50enne ucciso a colpi d'arma da fuoco davanti a un circolo privato Omicidio nel Salento, 50enne uccisi a colpi d'arma da fuoco davanti ad un circolo privatoL’agguato in cui ieri sera è stato ucciso a Copertino Stefano Tomè , 50 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio, del posto, è avvenuto in... Leggi anche: Omicidio nella notte a Olmo: 30enne ucciso a colpi d’arma da fuoco, fermato un 35enne