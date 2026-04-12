Olimpiadi dei diritti umani | il De Titta-Fermi primo su 21 scuole di tutta Italia

Il De Titta-Fermi di Lanciano si è classificato primo tra ventuno scuole italiane partecipanti alle Olimpiadi dei diritti umani organizzate da Robert F. Kennedy Human Rights Italia. La competizione coinvolge istituti scolastici provenienti da diverse regioni, con l’obiettivo di approfondire tematiche legate ai diritti fondamentali. La vittoria è stata annunciata al termine di una serie di prove e confronti tra le scuole coinvolte.

Il De Titta-Fermi di Lanciano vince le Olimpiadi dei diritti umani della Robert F. Kennedy Human Rights Italia. La manifestazione si è svolta venerdì 10 aprile a Lucca, nella scuola capofila Isi “Sandro Pertini”, arrivata alla quinta edizione.L’iniziativa, inserita nella valorizzazione delle.🔗 Leggi su Chietitoday.it Gaza, famiglia verso l’Italia su ordine del tribunale: rischio concreto per la vita e diritti umani tutelati.Il Tribunale di Roma ha intimato al Ministero degli Esteri e al Consolato italiano di Tel Aviv di rilasciare i visti d’ingresso per una famiglia... Olimpiadi, la CGIL Sondrio dice no all’ICE: Incompatibili con i diritti umani”Il sindacato contesta l’ipotesi di agenti dell’Immigration and Customs Enforcement nella sicurezza dei Giochi: “Rischio per lavoratori, cittadini e...