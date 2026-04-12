Nelle scorse settimane si sono verificati alcuni disagi legati a un odore di bruciato in zona, portando l’attenzione sulla qualità dell’aria. L’agenzia regionale per la protezione ambientale ha effettuato un primo sopralluogo, monitorando la situazione e svolgendo controlli specifici. Secondo i rilevamenti, non sono stati riscontrati rischi per la salute pubblica, e le verifiche sono tuttora in corso.

Affaire "molestie olfattive", in campo l’Arpa, nei giorni scorsi il primo sopralluogo, attività di controllo e verifica proseguono. Una delle possibili "sorgenti" dell’insopportabile odore di gomma e asfalto bruciati che da settimane “asfissia” e impensierisce non solo Cassano d’Adda, ma anche altri centri limitrofi, è stata identificata. Ma resta il riserbo, e gli accertamenti da parte degli organismi competenti sono ancora in atto: "L’obiettivo è individuare l’origine del fenomeno con certezza - così il sindaco Fabio Colombo (nella foto) in un aggiornamento alla cittadinanza - e valutarne l’impatto. Comprendiamo il disagio che tale situazione può arrecare e assicuriamo che la questione è seguita con la massima attenzione".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Odore di bruciato, Arpa in campo: "Nessun problema per la salute"

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