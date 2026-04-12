Occhio ai data center La guerra in Iran espone a una vulnerabilità cruciale

Recentemente, il Financial Times ha segnalato che ci sono problemi nella catena di fornitura dei data center, in particolare negli Stati Uniti. La situazione si lega anche alla guerra in Iran, che ha portato a nuove vulnerabilità nelle infrastrutture digitali e nei sistemi di supporto finanziario. Questi aspetti sono stati discussi in un articolo dedicato alle criticità di questa filiera, evidenziando come le tensioni internazionali possano influenzare l’assetto delle reti tecnologiche.

Qualche giorno fa il Financial Times evidenziava come stiano emergendo alcune criticità all’interno della filiera finanziaria a supporto dello sviluppo di data centers soprattutto negli Stati Uniti. In particolare, le compagnie di assicurazione faticano sempre più a coprire i rischi associati ai danni che tali strutture possono subire, in special modo alla luce dei recenti attacchi inflitti dall’Iran ai data centers dei Paesi arabi limitrofi e alle minacce fisiche o virtuali cui, come messo in luce da Formiche, esse devono far fronte di pari passo con l’accresciuto ruolo strategico assunto negli ultimi anni. Il quadro che emerge dalla guerra...🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Occhio ai data center. La guerra in Iran espone a una vulnerabilità cruciale La guerra ai data center in LombardiaLa richiesta di nuove strutture arriva per il 60 per cento alla regione, che pensa a una nuova legge capace di mettere il turbo allo sviluppo del... Ai, in arrivo una norma sulle autorizzazioni per costruire data centerL’annuncio del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, necessario conciliare lo sviluppo dell’intelligenza...