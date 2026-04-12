Occasione mancata Pari Pergolettese Salvezza rimandata

Nel match tra Pergolettese e Virtus Verona, terminato 2-2, i padroni di casa hanno rimontato due reti di svantaggio nel finale, evitando la sconfitta. La partita si è disputata al Voltini, con la squadra locale che ha lasciato sfuggire un'opportunità importante per la salvezza, visto che la rimonta avviene in una fase cruciale del campionato. La gara si è conclusa con il pareggio, mantenendo entrambe le squadre in una posizione di incertezza.

Termina 2-2 lo scontro salvezza del Voltini tra Pergolettese e Virtus Verona. La formazione cremasca, sotto di due reti, riprende gli ospiti nel finale in una partita che sembrava persa. Arini e compagni, con un successo, avrebbero ottenuto già ieri la salvezza aritmetica con due turni di anticipo. I gialloblù torneranno in campo al Menti il 19 aprile alle 14,30, contro il Vicenza già promosso in B. La cronaca della partita: al 10’ insidiosa la squadra ospite con un tiro-cross dalla sinistra di Bassi, Cordaro non si lascia sorprendere. Al 18’ Virtus in vantaggio con Amadio che batte il portiere gialloblù, tre minuti dopo arriva il raddoppio grazie a Fabbro, da distanza ravvicinata.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Occasione mancata. Pari Pergolettese. Salvezza rimandata Carrarese-Südtirol, pareggio amaro: rigore contestato e occasione mancata per la salvezza in Serie B.La Carrarese è stata costretta a rinunciare alla vittoria contro il Südtirol al termine di una partita combattuta e ricca di episodi controversi,... Pergolettese al Voltini: la festa della salvezza è a un passoIl pomeriggio di questo sabato 11 aprile, alle ore 14:30, lo stadio Voltini diventerà il palcoscenico di una sfida che potrebbe decretare il destino...