Obiettivo 39 punti | il piano di Bisoli per blindare la salvezza

In vista della partita di domenica alle 19:30 al Città del Tricolore, l’allenatore ha chiesto ai suoi giocatori di mantenere alta la concentrazione e di mettere in campo tutto ciò che hanno per raggiungere l’obiettivo di 39 punti. La sfida contro la Carrarese è considerata cruciale per evitare rischi di retrocessione e per avvicinarsi alla salvezza. La squadra si prepara con attenzione alla partita, con l’intento di ottenere un risultato positivo.

In vista del prossimo impegno casalingo di domenica, previsto per le ore 19:30 presso il Città del Tricolore, l’allenatore Bisoli ha lanciato un appello decisivo ai giocatori granata per affrontare la sfida contro la Carrarese. Il tecnico ha sottolineato come la partita debba essere vissuta con l’intensità tipica di un incontro eliminatorio, fissando un obiettivo matematico chiaro per garantire la permanenza nella categoria. L’obiettivo dei 39 punti e la gestione della pressione. Il percorso verso la salvezza entra in una fase cruciale dove ogni errore potrebbe diventare fatale. Bisoli ha delineato una strategia precisa basata sul raggiungimento della quota di 39 punti prima dell’ultima giornata di campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Obiettivo 39 punti: il piano di Bisoli per blindare la salvezza Napoli-Lecce, pronostico: Conte per blindare il 3° posto, ma Di Fra cerca punti salvezzaLa squadra di Antonio Conte è stabile al terzo posto e vuole consolidare il piazzamento, i giallorossi devono allontanarsi dalla zona retrocessione... Leggi anche: Repubblica: “Napoli-Lecce, Conte ritrova Anguissa: obiettivo tre punti per blindare la Champions”