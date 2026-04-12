La squadra di Monza si mantiene saldamente al secondo posto in classifica, grazie a una vittoria che consente di agganciare la posizione di rilievo. La Serie B continua a sorprendere con risultati imprevedibili, mantenendo alta la tensione tra le squadre coinvolte. La stagione si sta rivelando molto movimentata, con continui cambiamenti nelle posizioni di vertice e risultati che si susseguono a ritmo rapido.

di Alessandro Stella MONZA La Serie B si dimostra un campionato folle, dove giornata dopo giornata tutto può cambiare. Nel giro di novanta minuti le sorti della classifica mutano drasticamente. Il Monza supera il Bari e approfitta dei pareggi delle dirette concorrenti alla promozione. Grazie alle reti di Obiang e capitan Pessina (al terzo sigillo consecutivo), i biancorossi agganciano il Frosinone e tornano al secondo posto, avvicinando la capolista Venezia, ora distante tre lunghezze. I brianzoli sono quindi di nuovo padroni del loro destino: vincendole tutte sarebbe Serie A diretta. La qualità della rosa è enorme: quello che servirà da qui alla fine è la cattiveria con cui è stato approcciato il secondo tempo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Obiang-Pessina: Monza c’è. Secondo posto agganciato

Obiang-Pessina, mediana d’oro: il Monza batte il Bari e torna al secondo postoMonza, 11 aprile 2026 - A Pasquetta, dopo il pari di Catanzaro, la promozione diretta in Serie A sembrava non più così raggiungibile.

500 giorni dopo riecco Pessina: il Monza ribalta l’Avellino e vola al secondo postoMonza, 8 febbraio 2026 – 500 giorni fa il Monza batteva il Brescia in un’anonima gara di Coppa Italia.