Oasi dei Mici di Strada al gattile della Guglia una targa in ricordo di Iuri Puccioni

Al gattile della Guglia è stata collocata una targa in memoria di Iuri Puccioni, una donna che ha dedicato molti anni alla cura delle colonie feline di Livorno. L'Oasi dei Mici di Strada, spazio dedicato ai gatti di strada del territorio, porta ora il suo nome per volontà delle associazioni locali. La cerimonia si è svolta nel rispetto della memoria della donna, molto apprezzata da chi si occupa delle colonie feline nel comune.

L'Oasi dei Mici di strada (delle colonie feline del comune di Livorno) è stata intitolata alla signora Iuri Puccioni, prematuramente scomparsa dopo aver dedicato gran parte della sua vitta ai gatti di strada del comune di Livorno. L'associazione Anpana di Livorno ha così voluto ricordarne.🔗 Leggi su Livornotoday.it Monopattini elettrici, cambia il codice della strada: al via l’obbligo di targa e assicurazioneDal 16 maggio i monopattini elettrici dovranno essere dotati di un contrassegno identificativo obbligatorio. In piazza Kennedy una targa in ricordo di Massimo Stanghellini PerilliVenerdì 30 gennaio, alle 11, in piazza Kennedy, lato palazzo Rasponi Dalle Teste, verrà inaugurata una targa in memoria dell’avvocato ravennate...