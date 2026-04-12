O que arde – Verrà il fuoco una fiamma trascendente oltre l’umano
Il film “O que arde – Verrà il fuoco”, diretto da Oliver Laxe, è stato prodotto nel 2019 tra Spagna, Francia e Lussemburgo. La pellicola ha una durata di 85 minuti e affronta temi legati alla natura e alla spiritualità, presentando immagini che si concentrano su un incendio e sulla reazione di un uomo di fronte a questo evento. La narrazione si svolge in un contesto rurale, senza commenti o dialoghi eccessivi.
Amador, piromane, dopo aver scontato la sua pena, ritorna al suo paese, tra le montagne della Galizia. L’unico legame rimasto è con sua madre, baluardo silenzioso a difesa del bosco e della fragile armonia della loro vita. Quando un nuovo incendio divampa tra gli alberi, il passato riaffiora e la comunità si chiude nel sospetto Una redenzione tra le fiamme, tra immagini ambientali che si avvicinano al trascendente, è quella di “O Que Arde – Verrà il fuoco”, film di Oliver Laxe, al cinema dal 9 aprile. Con un’estetica vicina alla contemplazione, centrale anche nel successivo “Sirat”, il regista spagnolo (nato a Parigi) rimane nei pressi di una necessità di sopravvivenza, nel confronto con il fuoco, elemento e ferita sia reale che metaforica.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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