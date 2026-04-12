Nuovo brand Magis Energia | scattano proroghe e allerta truffe

Le prime fatture con il nuovo nome Magis Energia stanno iniziando a essere inviate ai clienti, segnando il passaggio dal vecchio marchio Agsm Aim. Contestualmente, sono state segnalate proroghe nelle scadenze e si sono diffuse allerte riguardo a possibili tentativi di truffa legati a questa transizione. Le autorità hanno invitato gli utenti a prestare attenzione e a verificare con attenzione le comunicazioni ricevute.

Le prime fatture con la nuova denominazione Magis Energia stanno iniziando a circolare tra gli utenti, segnando ufficialmente il passaggio dal precedente marchio Agsm Aim. Il debutto del nuovo brand, presentato lo scorso dicembre a Verona alla presenza del sindaco Tommasi e dei vertici del gruppo, porta con sé alcune sfide operative che l’azienda sta cercando di gestire attraverso misure di flessibilità per i consumatori. Gestione operativa e tutele sui pagamenti durante la transizione. L’aggiornamento dei sistemi informativi necessari al cambio di identità aziendale potrebbe generare alcune anomalie logistiche nel trimestre in corso. Nello specifico, tra i mesi di aprile, maggio e giugno, è possibile che le bollette subiscano ritardi nella consegna, arrivando talvolta a ridosso della scadenza prevista.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo brand Magis Energia: scattano proroghe e allerta truffe Magis Energia, arrivano le prime bollette col nuovo nome: «Possibili ritardi, proroga per il pagamento senza mora»Arrivano in questi giorni nelle case dei clienti le prime fatture con il nuovo nome di Magis Energia, passaggio che segna simbolicamente una fase... Leggi anche: Agsm Aim diventa Magis, debutto della nuova Brand Identity a Key 2026