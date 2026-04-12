Nuova mensa alla scuola primaria | Occasione di crescita e convivenza

Giovedì è stata inaugurata la nuova mensa presso la scuola primaria di via Salvo D’Acquisto a Poggio Renatico. L'intervento rappresenta un aggiornamento delle strutture scolastiche comunali, dopo anni di attesa. La cerimonia ha coinvolto studenti, insegnanti e rappresentanti dell’amministrazione comunale, che hanno partecipato alla prima colazione ufficiale nella nuova struttura. La mensa è stata realizzata per migliorare i servizi rivolti agli studenti e favorire momenti di socializzazione.

Giovedì è stata inaugurata la nuova mensa scolastica della scuola primaria di via Salvo D’Acquisto a Poggio Renatico, un’opera attesa da anni che completa il percorso di riqualificazione degli edifici scolastici comunali. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Daniele Garuti, il vicesindaco Andrea Bergami, l’assessore alla scuola Serena Fini, la dirigente scolastica, la sindaca dei ragazzi Flora Mastella e anche una rappresentanza della minoranza consiliare, a sottolineare il valore condiviso dell’intervento. Il momento è stato accompagnato dalla presenza di due classi quinte e, già da oggi, i primi studenti hanno iniziato a utilizzare il nuovo spazio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova mensa alla scuola primaria: "Occasione di crescita e convivenza" Milano, malori alla mensa di una scuola primaria: dodici bambini e una cuoca colpiti da malessereDodici bambini iscritti a una scuola primaria francese di Milano hanno accusato improvvisi malori durante il pranzo nella sala mensa dell'istituto. Leggi anche: Topo trovato in mensa scolastica: carabinieri intervenuti in una scuola primaria.