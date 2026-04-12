Nubi di sabbia tra stasera e domani

Tra questa sera e domani si prevedono nubi di sabbia che interesseranno diverse aree del paese. Secondo le previsioni di MeteoLive, nella prossima settimana ci sarà anche la possibilità di precipitazioni piovose. La presenza di sabbia nell'aria è stata segnalata come un fenomeno temporaneo, accompagnato da condizioni atmosferiche variabili. Le autorità continuano a monitorare la situazione per eventuali aggiornamenti.

Secondo MeteoLive, nella prossima settimana oltre alla pioggia e ai temporali avremo a che fare con vaste nubi di polvere, che sospinte dai venti di ostro e scirocco si muoveranno all’interno del Mediterraneo, ricoprendo i cieli di tutta la nostra penisola, dalle Alpi alla Sicilia. Questo ciclone smuoverà enormi quantità di sabbia dal cuore del Sahara algerino, trascinandole fino in alta quota, anche oltre i 5000 metri di altitudine, per poi sospingerle con le intense correnti in quota all’interno del Mediterraneo, esattamente tra domenica sera, lunedì e martedì. I cieli si sporcheranno inevitabilmente, divenendo non solo lattiginosi, ma addirittura marroni, considerando che le concentrazioni di polvere su tutte le quote saranno davvero impressionanti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Nubi di sabbia tra stasera e domani Stasera in tv mercoledì 11 marzo: Cado dalle nubiEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 11 marzo. Leggi anche: L'Eredità - Sfida tra Giganti, stasera e domani in tv: i concorrenti e gli ospiti Oi vita mia (2025) - Trailer ufficiale