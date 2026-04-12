Dopo la sconfitta contro il Pescara, l’allenatore ha commentato come la settimana sia trascorsa in modo difficile, cercando comunque di aiutare la squadra a superare l’ansia e la negatività accumulata. La squadra aveva conquistato nove punti in quattro partite prima di arrivare alla finale contro la Samp. Il focus è stato quello di riprendere fiducia in vista degli impegni futuri.

Mister Bisoli, com’è trascorsa la settimana dopo una delusione così cocente come quella maturata dopo la sconfitta col Pescara? "Non bene, però ho dovuto cercare di togliere ai ragazzi quell’ansia e quella negatività che si portavano dietro. E chiarisco una cosa: la colpa è tutta del sottoscritto e dei carichi di lavoro troppo impegnativi a cui li ho sottoposti. Quindi mi assumo tutta la responsabilità e spero di aver capito qual è il dosaggio giusto". Aveva messo come priorità quella di riuscire a vincere i contrasti e invece nemmeno quello. "No no, non è che non li abbiamo vinti.Non arrivavamo nemmeno a farli! Inconcepibile per una mia squadra.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Nove punti in 4 gare, poi la finale con la Samp"

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