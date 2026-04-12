Nella notte tra le 3:00 e l’alba, lungo la Strada Provinciale 1 che collega le Grazie a Rodigo, due persone sono state estratte dalle lamiere di un veicolo coinvolto in un incidente. I soccorritori sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza i feriti e rimuoverli dal mezzo. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Non sono stati diffusi dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Due persone sono state salvate dai soccorritori nella notte tra le 3:00 e l’alba lungo la Strada Provinciale 1, nel tratto che collega le Grazie a Rodigo. Un veicolo è uscito di strada autonomamente, finendo fuori carreggiata e lasciando i due occupanti intrappolati nell’abitacolo. L’allarme è giunto alla sala operativa dei vigili del fuoco di Mantova nelle prime ore di questa domenica. Immediatamente, una squadra composta da cinque unità si è diretta sul luogo del sinistro per gestire l’emergenza. La gravità della situazione ha richiesto un intervento coordinato tra il personale dei pompieri e i sanitari del 118, con l’impiego di un’ambulanza e di un’automedica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di terrore a Rodigo: due feriti estratti dalle lamiere

Notte da bollino rosso in Valtiberina. Un frontale e un ciclista in un fosso. Due feriti estratti dalle lamieredi Claudio Roselli Notte di lavoro per soccorritori, vigili del fuoco e forze dell’ordine, quella fra venerdì e ieri sulle strade della Valtiberina.

Frontale tra auto: feriti estratti dalle lamiere, sul posto due eliambulanzeMassiccio intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi, venerdì 27 marzo, lungo la Statale 42 a Darfo Boario Terme, dove si è verificato un grave...