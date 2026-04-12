L’oceano del suono descritto dal musicologo inglese David Toop nel suo libro omonimo è una dimensione eterea, impalpabile, soffice, che avvolge le nostre orecchie e ci porta in una dimensione diversa. Immagine che ha ispirato la nuova stagione di concerti Oceano Suono, organizzata da FontanaMix ensemble, la formazione diretta da Francesco La Licata, regolarmente ospite di grandi festival, come la recente edizione della Biennale di Venezia. Un programma che gravita intorno all’acqua come geografia da solcare, ma anche come spazio dove rifugiarsi per immergersi nel piacere dell’ascolto. Una serie di appuntamenti che mettono a confronto personalità italiane e internazionali, caratterizzate dall’interesse per l’esplorazione di frontiere sempre più labili, dove i linguaggi si intrecciano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Note contemporanee con ’Oceano Suono’

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Note di rosa, tuberosa, spezie e note misteriose... Così si scalda subito l'atmosferaCon la loro luce calda e accogliente creano subito atmosfera, diffondendo nell’aria profumi avvolgenti: a volte sensuali, altre frizzanti e...

Dans la prison du Masque de Fer : histoires du patrimoine vivant | Trésors du Patrimoine