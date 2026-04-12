Non posso stare zitta Amici 25 Caterina eliminata messaggio a De Filippi e allievi

Durante la quarta puntata del Serale di Amici 25, si è verificata un’eliminazione che ha suscitato molte reazioni tra i presenti e gli spettatori. Una concorrente ha deciso di esprimere pubblicamente il suo disappunto, inviando un messaggio alla conduttrice e agli altri allievi. La serata si è conclusa con momenti di tensione e discussioni, facendo parlare molto sui social e tra il pubblico.

La quarta puntata del Serale di Amici 25 ha lasciato dietro di sé un’ondata di emozioni contrastanti, tra applausi, tensioni e soprattutto una eliminazione che ha fatto discutere. Dopo settimane passate sul filo del rasoio, una delle protagoniste più seguite di questa edizione ha dovuto abbandonare definitivamente la Scuola, chiudendo un percorso intenso e ricco di sfumature artistiche. >> Amici 25, l’annuncio di Maria De Filippi e lei spiazzata: “Prima fatemi dire una cosa” La serata è stata per lei un vero banco di prova: prima l’energia latina di “Whenever Whenever”, poi la presentazione dell’inedito Noche Paraíso, fino all’ultima esibizione con Take my breath away.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: AMICI VERSO IL SERALE: MARIA DE FILIPPI ACCOGLIE 5 EX ALLIEVI DIVENTATI STAR Amici 25 - La reazione di Caterina alla classifica dei cantanti