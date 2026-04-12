Non è cambiato nulla Trump vuole la resa totale l’Iran non molla E’ guerra ad oltranza

Da fine febbraio, i colloqui tra gli Stati Uniti e l’Iran sul dossier nucleare e sulla sicurezza regionale sono rimasti fermi, senza progressi. Le due parti continuano a mantenere posizioni molto ferme, senza mostrare segni di apertura. Le dichiarazioni pubbliche indicano un’assenza di volontà di compromesso, con una tensione che si mantiene alta e un confronto che si configura come uno scontro diretto tra posizioni inconciliabili.

Più che un negoziato, uno scontro frontale tra due linee inconciliabili. Il confronto tra Stati Uniti e Iran sul dossier nucleare e sulla sicurezza regionale resta bloccato su posizioni rigide, senza alcun passo avanti rispetto ai primi tentativi di mediazione avviati a fine febbraio. A distanza di settimane, il quadro appare immutato: Washington chiede una resa totale, Teheran non è disposta a fare concessioni. Le posizioni di Vance e Ghalibaf. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha mantenuto una linea durissima, rifiutando qualsiasi compromesso e chiedendo agli iraniani un vero e proprio azzeramento delle capacità strategiche. Una posizione sostenuta dall’amministrazione di Donald Trump e rafforzata dalle pressioni del governo israeliano.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non è cambiato nulla”. Trump vuole la resa totale, l’Iran non molla. E’ guerra ad oltranza Leggi anche: Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema dell'Iran pensa alla guerra a oltranza, Trump a ritirarsi quando vuole Guerra in Iran: colpita base Unifil in Libano, feriti due caschi blu. Italia invia fregata a difesa di Cipro. Trump vuole la resaTEHERAN – “Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata” assicura il presidente americano Donald Trump attraverso i social e... Trump verso la guerra con l’Iran La diretta con Alessandro Orsini