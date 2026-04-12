Non ci fu truffa per i libri Donna ancora assolta dopo la denuncia dell’ex

Una donna di origine straniera residente ad Altopascio è stata nuovamente assolta in seguito a una denuncia presentata dall’ex compagno. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nel settembre 2025, che aveva portato a un procedimento legale. In passato, era stata già assolta da accuse legate all’uso indebito di carte di credito, accuse che erano state mosse dallo stesso uomo.

Altra archiviazione per una donna di origine straniera, residente nel centro di Altopascio. Dopo quella per l’utilizzo indebito di carte di credito, accusa che le aveva mosso il compagno, stavolta la storia è del settembre 2025 e trae origine da una denuncia che lui stesso sporge ai carabinieri. Ai militari dell’Arma precisa che la signora avrebbe falsificato il sistema Pago Pa del bollettino per il saldo dei libri scolastici che servivano alla figlia, aggiungendo un "3" all’originale di 65 euro di cui lei ha chiesto il rimborso, classificabile come una spesa straordinaria. Ma la vicenda ha preso una piega diversa. Alla donna, infatti, a dicembre, è arrivato un rimborso di 309 euro dalla Regione, sempre per i volumi didattici.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Non ci fu truffa per i libri". Donna (ancora) assolta dopo la denuncia dell’ex Truffa del barboncino online: assolta la donna con la PostepayUn tentativo di acquisto online per un cucciolo di barboncino si è trasformato in un caso giudiziario che ha l’assoluzione di una donna campana, la... Leggi anche: Sarfatti assolta dalla giuria popolare: "Non fu solo l’amante del Duce"