Le borse in rafia di nuova produzione stanno attirando l’attenzione nelle strade delle grandi città. Queste creazioni, realizzate con tecniche di intreccio complesse, si distinguono per forme che si avvicinano più a sculture o architetture di moda che ai classici accessori di uso quotidiano. La loro presenza si fa notare tra le vetrine delle boutique e sui marciapiedi, segnando una tendenza che trasforma l’intreccio tradizionale in arte da portare con sé.

N on chiamatele accessori di sporta. Le borse in rafia firmate in questa stagione sanciscono il definitivo passaggio dell’intreccio dal bagnasciuga al marciapiede. Attraverso una metamorfosi sofisticata, che punta tutto su dettagli preziosi e architetture inedite. Borsa di paglia in città: cinque outfit cool per abbinarla X Lo dimostra innanzitutto Chanel, che incastona il logo gioiello e la sua iconica catena in metallo tra le trame naturali. Trasformando la paglia in materiale chic da sfoggiare sotto le luci della città. E dichiarando ufficialmente che, al fianco all’aria da vacanza, questo item decisivo dona una scossa anche al più rigoroso dei completi sartoriali.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non chiamatela borsa di paglia. Le nuove creazioni griffate sono sculture di rafia, gioielli intrecciati e architetture inedite che stanno conquistando i marciapiedi delle metropoli

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