Antonio Nocerino ripercorre i suoi anni trascorsi al Milan, sottolineando di essere stato furbo e umile nel corso della sua esperienza con la squadra. L’ex centrocampista rossonero ha affermato di aver sfruttato le proprie qualità per adattarsi e contribuire alla squadra durante il periodo trascorso nel club. Le sue dichiarazioni si concentrano sui dettagli della sua carriera e sull’approccio che ha adottato in quegli anni.

Antonio Nocerino è rimasto nei cuori dei tifosi del Milan. L'ex centrocampista classe 1985 ha indossato la maglia rossonera dal 2011 al 2014, collezionando 96 presenze, impreziosite da 13 gol e 6 assist. In particolare, durante la stagione 2011-2012 si è messo in mostra realizzando 10 reti e diventando uno dei protagonisti della cavalcata che ha portato il Diavolo a vincere il 18° scudetto della sua storia. L'ex centrocampista è tornato a parlare dei suoi anni al Milan in un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Calcio Unplugged'. Dopo aver raccontato della nuova carriera da allenatore, Nocerino ha rivelato alcuni aneddoti del suo passato rossonero.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nocerino sul suo passato rossonero: “Al Milan sono stato furbo e umile. Ho sfruttato le mie qualità”

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