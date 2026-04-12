Night Lords – Cacciatore d’Anima racconta le storie dei Traditori condannati a muoversi senza sosta tra le vaste distese dello spazio. Sono individui in fuga, inseguiti da chi un tempo era alleato e ora li cerca con determinazione. La narrazione si concentra sulle loro peregrinazioni e sulla condizione di sopravvivenza in un universo ostile.

Condannati a vagare nelle vastità dello spazio, perennemente in fuga, braccati da coloro che un tempo fratelli ora sono divenuti i più acerrimi nemici. Un’eterna lotta con la sopravvivenza, costellata di perdite e con la oscura sensazione che l’estinzione sia l’unico fine ultimo della propria esistenza. Questa è l’esistenza a cui sono condannati i Night Lords, un tempo Ottava Legione dell’Imperium, che dopo il tradimento durante l’ Eresia di Horus si è schierata contro la Terra. Nel mito della Black Library, ad Aron Demski- Bowden è stato riservato l’onore di raccontare l’epopea dei sopravvissuti dei Night Lords, iniziando con Cacciatore d’Anima.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Night Lords – Cacciatore d’Anima, la sopravvivenza dei Traditori

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