Niente piano antincendio sospesa discoteca di Sorrento

A Sorrento, i carabinieri hanno sospeso l’attività di una discoteca a causa della mancanza di un piano antincendio. I controlli sono stati effettuati in seguito alla tragedia avvenuta nel Crans Montana, in Svizzera. La normativa antincendio è stata il principale punto di verifica durante le ispezioni condotte in loco. La sospensione dell’attività è stata decisa in assenza di conformità alle disposizioni di sicurezza richieste dalla legge.

Discoteca sospesa sull'onda lunga dei controlli dopo la tragedia del Crans Montana, in Svizzera. La normativa antincendio è stato il focus dei controlli dei carabinieri a Sorrento. I militari hanno ispezionato un locale nel pieno di una serata musicale. Considerate le violazioni in materia di.🔗 Leggi su Napolitoday.it SORRENTO: eco Crans-Montana nei controlli dei Carabinieri. Discoteca sospesaControlli antincendio a Sorrento: discoteca sospesa e titolare denunciato Normativa antincendio il focus dei controlli dei Carabinieri a Sorrento. Violazioni in materia di sicurezza: sospesa l’attività di una discoteca a SorrentoTempo di lettura: < 1 minuto I militari della stazione di Sorrento hanno ispezionato una discoteca, nel pieno di una serata musicale.