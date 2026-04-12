Nicolas Treppo si lanciò nel fiume per salvare l?amico | Mattarella nomina il 12enne Alfiere della Repubblica

Nicolas Treppo, un ragazzo di 12 anni di Tarcento, si è tuffato nel fiume per salvare il suo amico, che era in difficoltà in acqua. La scena si è svolta a Tarceto, in provincia di Udine, dove il giovane ha messo in atto il suo gesto di coraggio. In riconoscimento di questo atto, il presidente della Repubblica ha nominato Nicolas Alfiere della Repubblica.

TARCENTO (UDINE) - Fra gli alfieri anche Nicolas Treppo, 12 anni, di Tarcento, in provincia di Udine, che si è lanciato in acqua e ha tratto in salvo il suo amico Ian in balia della corrente di un torrente, trascinandolo a riva. Accortosi che il ragazzo non era cosciente, ha praticato la respirazione bocca a bocca, continuando fino all’arrivo dei soccorsi. Per Nicolas si tratta di un riconoscimento di grandissimo prestigio, che porta ancora una volta alla ribalta una vicenda che aveva profondamente colpito la comunità di Tarcento. Nonostante la giovanissima età, il ragazzo aveva affrontato una situazione drammatica con lucidità e sangue freddo, riuscendo a salvare la vita a un altro ragazzo trascinato dalla corrente.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Nicolas Treppo si lanciò nel fiume per salvare l?amico: Mattarella nomina il 12enne Alfiere della Repubblica Mattarella conferisce 28 attestati d'onore di “Alfiere della Repubblica”ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d'onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che,... Mattarella conferisce a 28 giovani l’attestato di Alfiere della Repubblica «Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d’onore di ”Alfiere della Repubblica” a giovani che, nel 2025, si...