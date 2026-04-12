New York celebra la traduzione | 10 anni di ponti tra Italia e USA

Da venerdì 13 a domenica 15 aprile, New York ospiterà un evento dedicato alla traduzione letteraria, intitolato Art and Craft in Translation. L’iniziativa durerà tre giorni e coinvolgerà diversi incontri, mostre e attività focalizzate sullo scambio culturale tra Italia e Stati Uniti, celebrando dieci anni di collaborazione tra le due nazioni nel campo della traduzione e della promozione letteraria.

Dal 13 al 15 aprile, New York diventerà il cuore pulsante di un ponte letterario tra l’Italia e gli Stati Uniti attraverso l’iniziativa Art and Craft in Translation. L’evento, che vede come mente organizzatrice Maria Ida Gaeta, si propone di elevare la traduzione a vera e propria pratica culturale capace di superare le barriere linguistiche e comunicative in un periodo storico in cui il linguaggio pubblico sembra tendere alla divisione. La manifestazione celebra il decimo anniversario del premio The Bridge Book Award, un progetto che ha già permesso di promuovere più di 200 titoli e sostenere finanziariamente la traduzione di 40 opere tra la lingua italiana e quella inglese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - New York celebra la traduzione: 10 anni di ponti tra Italia e USA Usa, anche a New York si celebra il Capodanno cineseI cittadini di New York City hanno dato il via all’Anno del Cavallo di Fuoco tra le scintille dei petardi, a Chinatown, martedì 17 febbraio. Pietrasanta 2026: il Dap Festival celebra 10 anni tra danza e sculturaDal 27 giugno all’11 luglio torna il Dap Festival a Pietrasanta: 14 spettacoli internazionali e danza immersiva al Museo Mitoraj per il decennale.