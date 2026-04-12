Nespoli campanile recuperato | oggi inaugurazione e apericena

Oggi a Nespoli si tiene l’inaugurazione del campanile della chiesa dei santi Quirico e Giolitta, recentemente recuperato. La comunità locale celebra anche la festa della Madonna con una cerimonia ufficiale e un’apericena organizzata sul posto. La giornata vede la partecipazione di residenti e visitatori, che si riuniscono per condividere questa occasione di ricostruzione e tradizione.

La piccola ma attiva comunità di Nespoli (Civitella) oggi festeggia la Madonna e il recupero del campanile (foto) della chiesa dei santi Quirico e Giolitta. Un doppio appuntamento che alle 16 vedrà il taglio del nastro alla presenza di cittadini e amministratori comunali, oltre alla celebrazione della santa messa officiata dal vicario don Enrico Casadei Garofani e dai sacerdoti don Davide e don Emilio. Poi alle 17 apericena nell’area verde. "Siamo felici di poter finalmente inaugurare il recupero del campanile – commenta Eleonora Giunchedi a nome della comunità – grazie al sostegno della Diocesi di Forlì-Bertinoro, di Amadori e Poderi dal...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nespoli, campanile recuperato: oggi inaugurazione e apericena Da Nespoli a Vierchowod: i VIP che festeggiano oggi, 6 aprileIl calendario segna il 6 aprile 2026 e l’attenzione si sposta su un vasto mosaico di celebrazioni che coinvolge figure di spicco della cultura, dello... Olimpiadi invernali: oggi l’inaugurazione Milano-CortinaSarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare aperte le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.